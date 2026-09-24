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Kerstbomen binnenkort op verschillende plekken in Vught
De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van kerstbomen op diverse locaties. Dit gebeurt vanaf 4 november en duurt tot 7 januari.
De kerstbomen worden neergezet op meerdere plekken binnen Vught. Het gaat om een aanvraag die eerder is goedgekeurd door burgemeester en wethouders van de gemeente.
De ontheffing voor het gebruik van de openbare weg is op 22 september verzonden. De bomen blijven tot begin januari staan.
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