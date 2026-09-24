Omgevingsvergunning in Uden: één boom mag weg, twee mogen blijven

De gemeente Maashorst heeft besloten over een vergunning voor het kappen van drie bomen aan de Land van Ravensteinstraat in Uden. Twee Paardenkastanjes mogen blijven staan, maar een Acacia mag worden verwijderd.

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Op 22 september heeft de gemeente Maashorst een besluit genomen over een aanvraag voor het kappen van bomen aan de Land van Ravensteinstraat in Uden. Het gaat om drie bomen: twee witte Paardenkastanjes en een Acacia. De vergunning voor het kappen van de Paardenkastanjes is geweigerd, terwijl de Acacia wel mag worden verwijderd.

Het besluit is op dezelfde dag verzonden. Hiermee blijft het kappen van bomen onder de regels voor het beschermen van houtopstanden. Meer details zijn op te vragen bij de gemeente.