Kleinere condensor met verdamper geplaatst in Baarle-Nassau

Op het Sint Annaplein in Baarle-Nassau is een vergunning verleend voor het vervangen van een condensor door een kleiner model met verdamper.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft besloten een vergunning te verlenen voor het aanpassen van een installatie op Sint Annaplein 15. Het gaat om het vervangen van de huidige condensor door een kleinere variant, gecombineerd met een verdamper.

Het besluit is op 22 september 2026 verzonden. De werkzaamheden zorgen voor een modernisering van de installatie op deze locatie.