Oirschot stelt gemeentelijke bijdragen zorgverzekering 2027 vast

De gemeente Oirschot heeft de maximale gemeentelijke bijdragen voor collectieve zorgverzekeringspakketten in 2027 vastgesteld. Het besluit geldt vanaf 1 januari tot en met 31 december 2027.

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Voor de collectieve zorgverzekeringen biedt de gemeente Oirschot verschillende pakketten met een maximale bijdrage. Dit varieert van 25 euro voor de basispakketten CZ Aanvullend Start en VGZ Compact tot 40 euro voor de uitgebreidere opties zoals CZ Extra Uitgebreid en VGZ Compleet met nul eigen risico.

De gemeentelijke bijdrage wordt beperkt tot de werkelijke kosten van de aanvullende verzekering, als deze lager zijn dan het vastgestelde maximum. Het besluit is genomen tijdens de vergadering op 15 september 2026 en heeft een looptijd van één jaar.