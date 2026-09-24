Nieuw spreekuur geopend in Bibliotheek Klundert

In de bibliotheek van Klundert is een nieuw spreekuur geopend voor hulp bij digitale overheidszaken en taalvaardigheid. Wethouder Pauline Joosten gaf samen met Corien Schaerlackens het startsein.

Gevonden voor jou

In Klundert kunnen inwoners sinds kort terecht bij een nieuw inloopspreekuur in de bibliotheek. Het spreekuur richt zich op hulp bij digitale overheidszaken, zoals problemen met DigiD, en biedt ondersteuning bij het verbeteren van taalvaardigheid. Wethouder Pauline Joosten en manager Corien Schaerlackens van de Bibliotheek West-Brabant openden het spreekuur op vrijdag 18 september.

Hulp bij digitale zaken

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen inwoners vragen stellen over zaken zoals het verlengen van een rijbewijs, het begrijpen van gemeentelijke brieven of het oplossen van inlogproblemen. Bibliotheekmedewerkers bieden begeleiding en verwijzen indien nodig door naar de juiste organisatie. Het spreekuur is bedoeld om inwoners laagdrempelige hulp te bieden.

Taal en digitale vaardigheden

Daarnaast biedt het Digi-Taalhuis ondersteuning aan mensen die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren of willen leren omgaan met de computer. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor gratis cursussen. Het initiatief is toegankelijk voor iedereen, zonder dat een lidmaatschap van de bibliotheek nodig is.

Het spreekuur vindt plaats op elke tweede en vierde donderdag van de maand, van tien uur tot half twaalf, in het Servicepunt van de Bibliotheek West-Brabant aan de Voorstraat 36 in Klundert. Vooraf een afspraak maken is niet nodig.