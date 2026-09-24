Valkenswaard bij beste sportgemeenten van Nederland

Valkenswaard is één van de drie beste sportgemeenten van Nederland geworden, maar heeft de titel Sportgemeente van het Jaar 2025/2026 niet gewonnen. Venlo ging er met de winst vandoor. De gemeente kijkt met trots terug op de nominatie, die een landelijke erkenning betekent voor hun inzet op sport en bewegen.

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Valkenswaard behoort tot de drie genomineerde gemeenten in de verkiezing van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Het is een bevestiging van de kracht van het lokale sportklimaat en een waardering voor de inzet van sportverenigingen, vrijwilligers en andere betrokkenen.

De gemeente investeert al jaren in sportvoorzieningen, beweegvriendelijke openbare ruimtes en een sterk verenigingsleven. Initiatieven gericht op gezondheid en leefbaarheid maken sport en bewegen toegankelijk voor alle inwoners. Deze inspanningen werpen volgens de gemeente hun vruchten af.

Blijven investeren

Sport in Valkenswaard speelt een belangrijke rol binnen diverse beleidsterreinen, zoals welzijn, sociale verbinding en gezondheid. Door samen te werken met lokale partners wil de gemeente een omgeving creëren waarin sporten en bewegen vanzelfsprekend zijn.

Hoewel de titel dit jaar naar Venlo ging, ziet Valkenswaard de nominatie als een groot compliment. De gemeente spreekt haar dank uit aan iedereen die bijdraagt aan het sportklimaat en blijft zich inzetten voor verdere verbeteringen.