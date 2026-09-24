Oisterwijkse Groene Pluim voor circulaire handschoenen

Het Oisterwijkse bedrijf Gloovy heeft de Groene Pluim ontvangen. De onderscheiding werd uitgereikt door wethouder duurzaamheid Fons Potters aan de oprichters Matz van Noesel en Thijs Groenen. Gloovy krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan duurzaam en sociaal ondernemen. Het bedrijf ontwikkelt circulaire wegwerphandschoenen.

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De Groene Pluim is een erkenning voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en innovatie. Gloovy speelt hierop in door wegwerphandschoenen te produceren die na gebruik worden ingezameld en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Deze materialen worden daarna gebruikt voor andere producten, zoals schoenhoesjes en telefoonhoesjes.

De commissie die de prijs toekent, beoordeelde het bedrijf op diverse aspecten. Zo besteedt Gloovy aandacht aan de productie, het transport, het inzamelen en het recyclen van de handschoenen. Een deel van de productie vindt plaats in Duitsland, wat transportafstanden verkleint. Ook wordt tijdens de productie warmte hergebruikt en is er minder water nodig bij de fabricage van bepaalde soorten handschoenen.

Toekomstplannen

De circulaire aanpak werpt vruchten af. Vorig jaar zamelde Gloovy ongeveer 150.000 handschoenen in, en dit jaar verwacht het bedrijf dat aantal te verhogen naar 900.000 stuks. Daarnaast zijn er plannen voor de bouw van een fabriek in Midden-Brabant. Vanuit die locatie wil Gloovy recyclebare wegwerphandschoenen produceren voor de Europese markt.

Volgens wethouder Potters is Gloovy een inspirerend voorbeeld van hoe ondernemers in Oisterwijk bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het bedrijf is de vierde Groene Pluimhouder in de gemeente en krijgt erkenning voor de manier waarop het duurzaamheid en innovatie combineert.