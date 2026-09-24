Voormalig schoolgebouw in Esbeek gesloopt

Het voormalig schoolgebouw aan de Heuvelaar 10 in Esbeek is gesloopt.

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Het oude schoolgebouw aan de Heuvelaar 10 in Esbeek is op 9 september 2026 gesloopt. Dit is gedaan na een melding bij het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

De melding had betrekking op de sloop van het gebouw, dat eerder als school werd gebruikt. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding, en deze ligt niet ter inzage.