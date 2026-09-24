Wijzigingsbesluit omgevingsplan Sint-Michielsgestel ter inzage

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben een ontwerp wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan bekendgemaakt. Het besluit ligt vanaf vrijdag zes weken ter inzage en betreft een kleine aanpassing binnen het gemeentehuis.

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Het ontwerp wijzigingsbesluit omgevingsplan 2026-2 van Sint-Michielsgestel is vanaf vrijdag 25 september tot en met donderdag 5 november 2026 in te zien. Het gaat om een toevoeging van een basisregeling voor een klein gebied van één vierkante meter in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze regeling kan later verder worden uitgebreid naar een gemeentedekkend plan en gebruikt worden voor tussentijdse gebiedsontwikkelingen.

Volgens het college is een milieueffectrapportage (MER) voor deze wijziging niet nodig, omdat er geen milieueffecten worden verwacht. De stukken zijn digitaal te raadplegen via de website van de overheid en liggen ook fysiek ter inzage in het gemeentehuis aan het Meanderplein 1. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend, met avondopenstelling op dinsdag.

Op dinsdag 6 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het ontwerp wijzigingsbesluit. Deze vindt plaats van zeven tot negen uur 's avonds in de raadszaal. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst.