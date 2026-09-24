Gemeente Bladel vestigt voorkeursrecht voor woningbouw in Netersel

De gemeente Bladel heeft een voorkeursrecht gevestigd op percelen tussen de Latestraat en De Muilen in Netersel. De locatie is aangewezen als ontwikkelgebied voor woningbouw. Het voorkeursrecht geldt voorlopig drie maanden.

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Het gaat om vijf stukken grond in het gebied De Hekkens, dat door de gemeente wordt gezien als een geschikte plek voor woningbouw en bijbehorende voorzieningen. Deze functie wijkt af van het huidige agrarische gebruik van de grond. De locatie is eerder opgenomen in de Omgevingsvisie van Bladel, waarin de plannen tot 2040 zijn vastgelegd.

Met het voorkeursrecht moeten eigenaren die hun grond willen verkopen deze eerst aanbieden aan de gemeente. Het blijft een vrijwillige keuze om te verkopen; de gemeente kan hier niet toe verplichten. Eigenaren ontvangen binnenkort een aangetekende brief met meer informatie over de gevolgen.

De regeling gaat in zodra het besluit is geregistreerd bij het Kadaster en geldt drie maanden. Daarna moet de gemeenteraad beslissen over verdere stappen, waarbij de termijn kan worden verlengd naar vijf jaar.