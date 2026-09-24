Vergunning voor uitrit aan Antwerpsestraat in Putte

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor een uitrit aan de Antwerpsestraat 180 in Putte. Het besluit is op 22 september verzonden.

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De vergunning betreft het aanleggen van een uit- en inrit op het adres Antwerpsestraat 180, 4645 BN in Putte. Burgemeester en wethouders hebben dit besluit genomen en het op 22 september verzonden.

Het adres ligt in de gemeente Woensdrecht. Het vergunningstraject is afgerond volgens de standaard procedure.