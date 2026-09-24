Dag van de Techniek Dongen: ontdek techniek en doe mee

Op zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers in Dongen zelf aan de slag met techniek. Tijdens de Dag van de Techniek zijn er tientallen doe-activiteiten op het HeuvelPark. Van metselen en frisdrank maken tot een snoepmachine repareren, voor iedereen is er wat te beleven.

Gevonden voor jou

De Dag van de Techniek vindt plaats in het HeuvelPark aan de Heuvelstraat 5 in Dongen. Het evenement duurt van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags en is gratis toegankelijk. Aanmelden vooraf is niet nodig. Tijdens deze dag presenteren 32 bedrijven en scholen hun technische kennis en bieden ze bezoekers de kans om zelf dingen uit te proberen.

Van het besturen van een minigraver tot het maken van bruisballen: overal op het terrein kunnen bezoekers zelf aan de slag. Ook het Repair Café is aanwezig. Hier kun je een kapot apparaat meenemen en kijken of het nog gerepareerd kan worden. Voor de jongste bezoekers rijdt er een robotje over een speelmat. Verder kunnen bezoekers ontdekken hoe kabels werken of ervaren welke technieken Defensie gebruikt.

Techniek en leren

Naast de doe-activiteiten zijn er ook opleiders aanwezig. Bezoekers die nadenken over een technische opleiding of omscholing kunnen hier meer informatie krijgen. Zo wordt de dag niet alleen een leuke ervaring, maar ook een kans om te leren en te oriënteren.

De Dag van de Techniek wordt georganiseerd door ondernemers uit Dongen, in samenwerking met de gemeente Dongen en Midpoint Brabant. Het doel is om techniek toegankelijk te maken voor jong en oud. Kom je met de fiets? Dat wordt gewaardeerd, aangezien de parkeergelegenheid beperkt is.