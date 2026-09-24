Gratis Hartcheckpunt in Dongen op 28 september

Op 28 september opent het Hartcheckpunt in Dongen haar deuren. Bezoekers kunnen gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten en advies krijgen over hun leefstijl. Het checkpunt is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar zonder bekende hart- of vaatziekten.

Gevonden voor jou

Het Hartcheckpunt vindt plaats in Bibliotheek Theek 5, aan de Hoge Ham 126 in Dongen. De locatie is open van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Voor een bezoek is geen afspraak nodig, je kunt gewoon binnenlopen en vragen of er plek is.

De metingen duren vijftien minuten en zijn gericht op het opsporen van risico’s op hart- en vaatziekten. Na afloop krijg je de resultaten en kun je in gesprek met lokale leefstijladviseurs. Zij geven praktische tips over gezonder leven, zoals voeding, beweging en stoppen met roken. Ook als je je gezond voelt, ben je welkom.

Speciaal voor 40-plussers

Het Hartcheckpunt richt zich op mensen tussen de 40 en 70 jaar die geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Vaak hebben mensen in deze leeftijdsgroep een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zonder dat ze dat doorhebben. Een verhoogde bloeddruk of cholesterol voel je namelijk niet, maar het kan wel schadelijk zijn.

Door tijdig zo’n verhoging te ontdekken, kun je met aanpassingen in je leefstijl je gezondheid verbeteren. Het advies dat je krijgt tijdens het Hartcheckpunt is speciaal afgestemd op deze doelgroep.

Meer locaties

De Hartstichting organiseert vaker Hartcheckpunten in het land. Voor meer informatie over andere locaties kun je kijken op hun website.