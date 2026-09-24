Werkzaamheden elektriciteitsnet Hapert zorgen voor stroomonderbreking

Op dinsdag 29 september 2026 voert Enexis werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet in Hapert. Bewoners en bedrijven in een deel van de wijk rondom de Antoon Schildersstraat, Joseph van Dingenenstraat en De Vliegert zullen tijdelijk zonder stroom zitten.

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De stroomonderbreking vindt plaats tussen acht uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, zal de elektriciteit één of meerdere keren worden onderbroken. Enexis geeft aan dat ze proberen de onderbrekingen zo kort mogelijk te houden.

De werkzaamheden hebben betrekking op een gedeelte van de buurt rondom de Antoon Schildersstraat, Joseph van Dingenenstraat en De Vliegert. In dit gebied kunnen ook delen van de stoep of straat worden opengebroken om het werk uit te voeren. Bewoners en bedrijven blijven zo veel mogelijk bereikbaar, en opbrekingen worden na afloop hersteld.

Voorzorgsmaatregelen

Enexis adviseert inwoners en ondernemers om rekening te houden met de tijdelijke stroomonderbreking. Het kan verstandig zijn voorzorgsmaatregelen te treffen voor elektrische apparaten en installaties. Zo voorkom je mogelijke problemen door het wegvallen van elektriciteit.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het onderhoud aan het elektriciteitsnet. Enexis benadrukt dat dit noodzakelijk is om het netwerk veilig en betrouwbaar te houden.