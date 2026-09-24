Vughterweg twee nachten afgesloten voor onderhoud

De Vughterweg in ’s-Hertogenbosch wordt twee nachten afgesloten voor onderhoud. Het asfalt is op verschillende plekken versleten en wordt vervangen. De werkzaamheden vinden plaats op maandag 28 september en maandag 12 oktober, telkens ’s avonds en ’s nachts. Verkeer wordt omgeleid.

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Het onderhoud aan de Vughterweg in ’s-Hertogenbosch is nodig omdat het asfalt door intensief gebruik beschadigd is geraakt. Het oude asfalt wordt verwijderd en vervangen door nieuw materiaal. Hierdoor blijft de weg veilig en goed begaanbaar. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd.

Twee fasen afsluiting

De eerste fase vindt plaats van maandag 28 september om half negen ’s avonds tot dinsdag 29 september om zes uur ’s ochtends. In deze periode is de weg afgesloten in de richting van de A65. De tweede fase is gepland op maandag 12 oktober, vanaf negen uur ’s avonds tot dinsdagochtend 13 oktober zes uur. Dan is de weg afgesloten richting de Heunweg.

Omleiding en hinder

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met behulp van borden omgeleid. Omdat de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden, is de hinder overdag beperkt. Toch kunnen omwonenden en weggebruikers last hebben van werkgeluiden, licht en verkeersomleidingen.

De werkzaamheden vinden plaats op het deel van de Vughterweg tussen de afslag Heunweg en de A65. Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met de afsluitingen en omleidingen tijdens de genoemde perioden.