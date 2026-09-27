Gerard knapte op na zijn ziekte en vierde dat met de Tilburg Ten Miles

Met duizenden hardlopers en tienduizenden toeschouwers stroomt Tilburg komend weekend vol tijdens de Tilburg Ten Miles. Voor deelnemers Gerard Hermans (77) uit Riel en zijn zoon Mathieu (49) is het een bijzonder evenement, zeker nadat Gerard een aantal jaar geleden ernstig ziek was. "Ik moest voor mijn gevoel laten zien dat ik nog leefde."

Hardlopen is al ruim vijftig jaar een passie van Hermans. "Ik heb in mijn jeugd andere sporten gedaan, zoals voetbal en badminton, maar rennen beviel me het beste. Vaak ging ik na mijn werk een uurtje hardlopen. Ook deed ik weleens mee aan lokale wedstrijden." Een aantal jaar geleden ging het niet goed met zijn gezondheid. Een bloedziekte zorgde voor een flinke klap, maar Hermans knokte zich er bovenop. "Ik heb vroeger een keer of tien aan de Tilburg Ten Miles meegedaan, het leek me een mooi moment om dat opnieuw te beleven. Het was voor mij direct de kans om te laten zien dat ik er nog ben. Gelukkig heb ik mijn conditie goed kunnen houden. Dit jaar ben ik er opnieuw met veel plezier bij."

De Tilburg Ten Miles is voor Hermans een "bijzonder fenomeen". "Er komt zoveel energie en enthousiasme los, daar zorgen de mensen langs de kant voor. Voor mij is het niet belangrijk hoe snel ik loop, al zal ik natuurlijk proberen om ruim binnen de sluitingstijd binnen te zijn. Ik wil vooral lekker bewegen en mede daardoor zo lang mogelijk gezond blijven."

Mathieu en Gerard Hermans tijdens een training.

Hermans rent niet alleen, maar krijgt gezelschap van zijn zoon Mathieu (49). Het duo liep al vaker door de straten van Tilburg. Kleinzonen Cesar en Lewis deden ook al eens mee. "Het hardlopen zit in ons bloed. Vroeger rende ik als kind al mee door de bossen of stond ik langs de zijlijn aan te moedigen als mijn vader een duurloopje liep", zegt Mathieu uit Goirle. "Tegenwoordig is het vaste prik dat we samen aan de start staan van de Tilburg Ten Miles. Het blijft goud om samen met die ouwe te lopen."

"Geweldig feest met de stad en onze familie."

Mathieu ziet het evenement als de ultieme jaarlijkse krachtmeting voor zijn conditie. "Maar het is bovenal een geweldig mooi feest dat we samen met de stad en onze familie vieren." Of Mathieu deze editie een goede conditie heeft, betwijfelt zijn vader. "Hij appte me laatst om een rondje te lopen, hij had niet zoveel getraind. Normaal gesproken rent hij met zijn lange benen een stukje sneller. Maar als hij het niet volhoudt, mag hij ook gewoon een stukje wandelen. Dan kan ik hem eindelijk eens voorbij rennen."

Ten Miles Het sportevenement start op zaterdag 26 september met wandelingen. Een dag later staat de Ten Miles (zo'n 16,1 kilometer) op het programma, maar ook kortere afstanden zoals de 5 en 10 kilometer en wedstrijden voor de jeugd.