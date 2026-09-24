College Zundert bespreekt GFT-zomerinzameling en jeugdzorg

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft dinsdag 22 september meerdere besluiten genomen. Zo wordt de Raad voorgesteld om een omgevingsplan voor een bedrijf in Rijsbergen vast te stellen. Ook is de voortgang van de herintroductie van GFT-zomerinzameling besproken en worden afspraken over jeugdzorg vanaf 2027 herzien.

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Het omgevingsplan ‘H22h Breedschotsestraat 8 in Rijsbergen’ is een van de onderwerpen die dinsdag zijn besproken door het college. Een initiatiefnemer wil op deze locatie zijn bedrijf in zacht fruit uitbreiden met een extra loods. Hiervoor moet het bouwvlak worden aangepast. Het plan heeft ter inzage gelegen en is inmiddels aangepast. De Raad van Zundert kan het plan nu definitief vaststellen.

Daarnaast heeft het college de voortgang van de mogelijke herintroductie van wekelijkse GFT-zomerinzameling besproken. In het coalitieakkoord is afgesproken om deze inzameling in de zomermaanden juni, juli en augustus weer in te voeren. Afvalinzamelbedrijf Saver heeft aangegeven dat dit door personeelstekort momenteel niet haalbaar is. Het college onderzoekt nu samen met Saver en andere bedrijven via een marktverkenning of er alternatieven mogelijk zijn. Pas na een nieuwe kostenberekening kan een definitief besluit worden genomen.

Jeugdzorg krijgt nieuwe afspraken

Een ander onderwerp dat aan bod kwam, is de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2027. De vijf Brabantse jeugdhulpregio’s, waaronder West-Brabant, werken samen aan nieuwe afspraken voor deze zorg. Gecertificeerde instellingen verzorgen de uitvoering, maar tot nu toe zijn er geen nieuwe overeenkomsten gesloten. De gesprekken worden voortgezet om te zorgen dat de jeugdzorg ook na 2027 doorgang kan vinden.

De volledige besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van Zundert wordt binnenkort officieel gepubliceerd op de website van de gemeente.