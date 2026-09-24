Fietspaden Heeze-Leende vanaf 28 september afgesloten

De fietspaden tussen Heeze en Leende zijn vanaf 28 september afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Het gaat om het traject langs de Leenderweg en Langstraat. Fietsers worden omgeleid, maar de rijweg blijft grotendeels open.

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Vanaf maandag 28 september starten onderhoudswerkzaamheden aan de fietspaden tussen Heeze en Leende. Het gaat om het deel van de Leenderweg en Langstraat tussen Leenderweg 27 in Heeze en Langstraat 7 in Leende. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld, terwijl de rijweg in beide richtingen grotendeels toegankelijk blijft.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Eerst zullen Enexis en Brabant Water kabels en leidingen vervangen in de fietspaden. Deze fase begint op 28 september en duurt naar verwachting tot eind november. Een exacte planning is nog niet bekend.

Nieuwe asfaltverharding

In de tweede fase worden de fietspaden zelf aangepakt. De klinkerverharding wordt vervangen door asfalt en bestaand asfalt wordt vernieuwd. Deze fase begint zodra de eerste werkzaamheden zijn afgerond en duurt tot en met het eerste kwartaal van 2027.

Tijdens de werkzaamheden blijven woningen en percelen langs de route bereikbaar. De rijweg kan tijdelijk gedeeltelijk worden afgesloten, waarbij verkeer via een voorrangsregeling wordt geleid.

Omleidingsroute voor fietsers

Fietsers wordt gevraagd de omleidingsroute te volgen. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder en ervoor zorgen dat voertuigen en objecten niet langs de fietspaden worden geplaatst. Dit helpt om de werkzaamheden veilig en snel uit te voeren.