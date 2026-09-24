Eerste wijkterras in Breeveldpark goed ontvangen

Bewoners van het Breeveldpark in Drunen hebben vorige week hun ideeën en zorgen gedeeld tijdens het eerste wijkterras. Organisaties zoals Woonveste en de gemeente Heusden waren aanwezig om met de buurt in gesprek te gaan. De Healthy Playbus trok veel kinderen en jongeren naar het veldje aan de Kopenhagenstraat. Het wijkterras wordt binnenkort op een andere locatie in de wijk herhaald.

Gevonden voor jou

In het Breeveldpark in Drunen is vorige week een nieuw initiatief gestart om bewoners dichter bij elkaar te brengen en hun ideeën over de wijk te bespreken. Het wijkterras werd georganiseerd door Woonveste, Bijeen, het jongerenwerk en de gemeente Heusden. Op het veldje aan de Kopenhagenstraat stonden een buurtwagen en de Healthy Playbus klaar om bewoners te ontvangen.

Medewerkers van de verschillende organisaties gingen in gesprek met inwoners over hun leefomgeving. Ook wethouder Ton Pulles was aanwezig om te luisteren naar wat er speelt in de wijk. Bewoners wisselden ideeën uit over hoe het wonen en samenleven in het Breeveldpark verder kan worden verbeterd.

Healthy Playbus trekt jongeren

Een opvallende gast tijdens het wijkterras was de Healthy Playbus, een mobiele ontmoetingsplek die wekelijks activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren. Tijdens het evenement kwamen zo’n 30 tot 40 kinderen en jongeren langs om deel te nemen aan sport, spel en andere activiteiten. Ook de nieuwe speeltoestellen op het veldje werden enthousiast uitgeprobeerd.

De Healthy Playbus is om de week te vinden bij het pannaveldje in het Breeveldpark. In de tussenliggende weken staat de bus bij de buitengymzaal aan het Heinsiuspad. Jongerenwerkers blijven daarnaast actief aanwezig in de wijk en aanspreekbaar voor bewoners.

Volgende wijkterras op andere locatie

Het eerste wijkterras is door de organisatoren als een succes bestempeld. Om meer bewoners te bereiken, wordt het volgende wijkterras op een andere locatie in het Breeveldpark georganiseerd. De opgehaalde ideeën en aandachtspunten worden meegenomen in de plannen voor de wijk. Het doel is om samen met bewoners te blijven werken aan een veilige en fijne leefomgeving.