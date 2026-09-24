Someren vernieuwt agenda voor toegankelijkheid

De gemeente Someren werkt aan een nieuwe Lokale Inclusie Agenda om toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren. Een recent onderzoek onder inwoners vormt de basis voor deze plannen.

Gevonden voor jou

Vier jaar geleden introduceerde Someren de Lokale Inclusie Agenda (LIA) om de gemeente toegankelijker te maken voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De agenda bevatte concrete acties voor zowel de openbare ruimte als de gemeentelijke organisatie.

De huidige LIA loopt binnenkort af, en de gemeente werkt nu aan een nieuwe versie. Om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van inwoners, is er een onderzoek uitgevoerd. Inwoners konden via een vragenlijst hun ervaringen en ideeën delen over de toegankelijkheid van hun omgeving.

Onderzoek naar toegankelijkheid

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de reacties worden verwerkt in de nieuwe agenda. De resultaten moeten duidelijk maken wat goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is. De gemeente benadrukt dat de input van inwoners essentieel is om de komende plannen succesvol te maken.

De resultaten van het onderzoek zijn te bekijken via het gemeentepanel van Someren. De gemeente voert regelmatig onderzoeken uit over verschillende onderwerpen die spelen binnen de gemeente.

Vervolg voor inwoners

Inwoners die betrokken willen blijven, kunnen lid worden van het gemeentepanel. Daarmee ontvangen zij een melding wanneer er een nieuw onderzoek openstaat. Aanmelden kan via de website van het gemeentepanel van Someren.