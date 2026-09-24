Lezing in Deurne: omgaan met pubers

Op woensdag 7 oktober 2026 vindt in Deurne een interactieve lezing plaats voor ouders van pubers. Martine de Vente en Saskia Smith, oprichters van het platform 'Tis hier geen hotel', geven praktische tips en herkenbare verhalen over het ouderschap. De avond wordt georganiseerd door Zorg in Deurne in samenwerking met lokale middelbare scholen.

Gevonden voor jou

In de Rabocultuurzaal in Cultuurcentrum Deurne delen Martine de Vente en Saskia Smith hun ervaringen en inzichten over het opvoeden van pubers. Ze hebben zelf pubers in huis en zijn de drijvende krachten achter het succesvolle platform 'Tis hier geen hotel'. Tijdens de lezing komen onderwerpen zoals communicatie en het vinden van verbinding met je kind aan bod.

De bijeenkomst is geen traditionele opvoedles, maar biedt vooral herkenning, humor en praktisch advies. Met De Grote Puber Quiz en gesprekken over dagelijkse uitdagingen wordt het een luchtige en leerzame avond. De lezing richt zich op ouders van kinderen tussen 10 en 18 jaar.

Programma

De avond begint om zeven uur ’s avonds met een inloop. De lezing zelf start om half acht en duurt tot negen uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje.

Zorg in Deurne organiseert de avond in samenwerking met IVOD en Willibrord Gymnasium. De locatie is Martinetplein 1 in Deurne.

Aanmelden voor de lezing kan vooraf. Het doel van de bijeenkomst is ouders handvatten geven om de soms uitdagende puberfase thuis beter aan te pakken.