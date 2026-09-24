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Fietser valt en wordt daarna aangereden in Tilburg, slachtoffer zwaargewond

Aangepast
De fietser raakte zwaargewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De fietser raakte zwaargewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een fietser is donderdagochtend gevallen en daarna aangereden door een auto op de Bredaseweg in Tilburg. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Waardoor de fietser viel, is nog onduidelijk. Na de val reed een auto tegen de fietser aan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die draaide halverwege de vlucht weer om.

De politie heeft de weg afgesloten voor verkeer en doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeluk.

  • De fietser raakte zwaargewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    De fietser raakte zwaargewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De fietser raakte zwaargewond (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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