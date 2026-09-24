Lichtgewonde bij steekpartij in Helmond, 56-jarige verdachte opgepakt

Bij een steekpartij in een huis aan de Molenstraat in Helmond is donderdag een man lichtgewond geraakt. Hoogstwaarschijnlijk gebeurde dat na een conflict, meldt de politie. Een 56-jarige man uit Helmond is opgepakt.

Het slachtoffer is nagekeken in een toegesnelde ambulance. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De precieze aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en de 56-jarige Helmonder wordt later verhoord.