Navigatie overslaan
Ontdek

Lichtgewonde bij steekpartij in Helmond, 56-jarige verdachte opgepakt

Aangepast
Archieffoto: politie.
Archieffoto: politie.

Bij een steekpartij in een huis aan de Molenstraat in Helmond is donderdag een man lichtgewond geraakt. Hoogstwaarschijnlijk gebeurde dat na een conflict, meldt de politie. Een 56-jarige man uit Helmond is opgepakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is nagekeken in een toegesnelde ambulance. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De precieze aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en de 56-jarige Helmonder wordt later verhoord.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.