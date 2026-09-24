Resultaten wijk- en buurtmonitor Den Bosch 2026 bekend

De nieuwste resultaten van de wijk- en buurtmonitor in Den Bosch zijn gepubliceerd. De monitor biedt inzicht in hoe inwoners hun leefomgeving ervaren en toont de ontwikkeling van 14 wijken en 77 buurten. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens en ervaringen van duizenden inwoners.

Gevonden voor jou

De wijk- en buurtmonitor van de gemeente Den Bosch geeft een beeld van de leefbaarheid in de wijken en buurten. In de resultaten wordt duidelijk hoe gebieden scoren op thema’s zoals veiligheid, sociale contacten en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Voor het onderzoek zijn diverse databronnen gebruikt, waaronder de jaarlijkse vragenlijsten die duizenden inwoners invullen. Deze ervaringen vormen een belangrijke basis voor het inzicht in wat bewoners waarderen en waar zij zorgen of wensen hebben.

Inzicht voor bewoners en professionals

De gegevens uit de monitor zijn niet alleen waardevol voor de gemeente, maar ook voor bewoners en professionals die actief zijn in de wijken en buurten. De resultaten kunnen helpen bij gesprekken over hoe gebieden verbeterd kunnen worden en welke gezamenlijke acties nodig zijn.

In één oogopslag kunnen inwoners zien hoe hun buurt ervoor staat en welke punten aandacht verdienen. Dit biedt kansen om samen te werken aan een fijne en sterke leefomgeving.

Zelf resultaten bekijken

Inwoners van Den Bosch kunnen zelf de resultaten van hun wijk of buurt bekijken via de officiële pagina van de wijk- en buurtmonitor. Daar zijn alle gegevens toegankelijk voor verdere verkenning en analyse.