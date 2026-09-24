TU/e onderzoekt hersenstimulatie als epilepsiebehandeling

Steven Beumer van de TU Eindhoven heeft hersenstimulatie onderzocht als alternatief voor medicijnen bij epilepsie. De methode is minder ingrijpend en kan mogelijk thuis worden toegepast. Het promotieonderzoek levert nieuwe inzichten op voor medicatieresistente patiënten.

Gevonden voor jou

Wereldwijd krijgen jaarlijks vijf miljoen mensen de diagnose epilepsie. Voor één derde van deze groep werken medicijnen onvoldoende om aanvallen te onderdrukken. Steven Beumer, promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft onderzocht of hersenstimulatie een oplossing kan bieden.

Bij hersenstimulatie worden elektroden op de hoofdhuid geplaatst om zwakke elektrische stroom toe te dienen. Dit beïnvloedt de hersenactiviteit zonder dat een operatie nodig is. De techniek is relatief eenvoudig en kan mogelijk thuis worden uitgevoerd. Hoewel hersenstimulatie al langer wordt onderzocht, is nog niet volledig bekend hoe het precies werkt.

Nieuwe inzichten

Een belangrijk resultaat van het onderzoek is dat de effecten van hersenstimulatie deels worden veroorzaakt door zenuwen in de hoofdhuid. Dit biedt nieuwe aanknopingspunten voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelmethoden. Het onderzoek is onderdeel van het PerStim-project, dat zich richt op technologische innovaties in de zorg.

Beumer werkte samen met neurologen van UZ Gent en woonde operaties bij om inzicht te krijgen in hoe epilepsie het leven van patiënten beïnvloedt. Hij wilde met zijn technologische kennis een bijdrage leveren aan de verbetering van hun kwaliteit van leven.

Samenwerking

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Eindhoven MedTech Innovation Center en betrokken partners zoals Kempenhaeghe, Philips en Eindhoven Engine. Het Epilepsiefonds heeft mede gefinancierd via Health Holland. Volgens Beumer is betere communicatie tussen technici en medici essentieel om onderzoeksresultaten sneller in de praktijk toe te passen.