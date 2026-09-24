Onderzoekers TU/e maken blokken die zonne-energie opwekken

Wetenschappers van de TU Eindhoven hebben kleurrijke blokken ontwikkeld die zonlicht omzetten in elektriciteit of chemische reacties. De blokken kunnen als Lego-stenen worden gekoppeld en zijn bedoeld als educatieve kit.

Gevonden voor jou

Onderzoekers Michael Debije en René Janssen van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een innovatieve manier gevonden om zonne-energie te benutten. Ze creëerden lichtdoorlatende blokken, Luminescent Electricity Generating Objects (L.E.G.O.), die zonlicht vangen en omzetten in elektriciteit of chemische reacties. Het project wordt ondersteund door een subsidie vanuit het Open Technologieprogramma van NWO.

De blokken zijn gemaakt van transparante kunststof met een fluorescerende kleurstof. Het zonlicht wordt binnen het blok vastgehouden door interne reflectie, waarna het geconcentreerde licht een zonnecel bereikt. Deze cel zet het licht om in elektriciteit. Door de blokken op verschillende manieren te koppelen, kunnen gebruikers de hoeveelheid stroom en spanning aanpassen.

Chemische reacties en educatie

Naast elektriciteit kunnen de blokken ook chemische reacties op gang brengen. Een ander type blok bevat vloeistofkanaaltjes waarin licht een katalysator activeert. Dit kan worden gebruikt voor de productie van fijnchemicaliën. Daarnaast zien de onderzoekers de blokken als een educatieve tool waarmee kinderen en volwassenen leren hoe zonne-energie werkt.

De technologie, luminescent solar concentrator (LSC), bestaat al langer, maar de onderzoekers hebben deze nu geïntegreerd in alledaagse objecten. Denk aan parkbankjes, bushokjes of geluidsschermen die energie opwekken op plekken waar zonnepanelen niet praktisch zijn. De blokken zijn visueel aantrekkelijk en eenvoudig in gebruik.

Grote plannen voor de toekomst

De onderzoekers willen het productieproces standaardiseren en opschalen. Ze hopen dat een kunstenaar een ontwerp maakt dat kan worden gepresenteerd tijdens evenementen zoals GLOW of Dutch Design Week. Het project biedt ook kansen voor verdere samenwerking met bedrijven, waaronder een Canadese partner die elektrische Lego-achtige bouwstenen produceert.

Het Open Technologieprogramma van NWO ondersteunt dit soort onderzoek dat maatschappelijke en wetenschappelijke impact nastreeft. De subsidie maakt het mogelijk om een promovendus en masterstudenten te betrekken bij simulatie en ontwerp van de blokken.