Op supermarktsafari: 'Je wordt toch een beetje voor de gek gehouden'

Wie denkt gezond boodschappen te doen, kan volgens leefstijlcoach Nathalie Saanen nog weleens bedrogen uitkomen. Want wat zegt zo'n groene Nutri-Score eigenlijk? En is een pot jam met 'zero' op de voorkant automatisch een gezonde keuze? Acht deelnemers gingen donderdag met Saanen op supermarktsafari in Breda. Hun belangrijkste les: draai de verpakking vooral eens om.

"Als je puur op de voorkant afgaat, welke zou je dan pakken?" Nathalie Saanen staat met acht deelnemers voor een meterslang schap vol ontbijtgranen. Er wordt gewezen en getwijfeld. "Hier staat 'bio' op. Dan denk ik meteen: bio, dat is gezond", zegt een van de deelnemers.

De Week van de Positieve Leefstijl De Week van de Positieve Leefstijl in Breda draait om bewustwording rond gezond leven en vitaliteit. De week wordt georganiseerd door drie leefstijlcoaches, onder wie Nathalie Saanen, samen met de gemeente Breda. Met verschillende activiteiten worden inwoners uitgedaagd om stil te staan bij hun leefstijl en kleine, haalbare stappen te zetten.

En precies daar begint volgens Saanen het probleem. "Het is puur marketing die bepaalt wat er op de voorkant staat." Daarom worden de pakken omgedraaid en etiketten bekeken. Want tussen kreten als 'bio', 'proteïne' en 'geen suiker toegevoegd' is het volgens haar niet altijd eenvoudig om te bepalen wat een goede keuze is.

"Lees het etiket. Kijk wat er echt in het product zit."

Saanen neemt mensen daarom mee op supermarktsafari door een Jumbo in winkelcentrum Moerwijk in Breda. Geen wilde dieren, maar wel een jungle van schreeuwende verpakkingen, aanbiedingen en tientallen varianten van hetzelfde product. "Als je alleen al bij de ontbijtgranen kijkt, staan daar misschien wel vijftig verschillende soorten. Ga daar maar eens de beste uit kiezen."

Haar belangrijkste advies tijdens de tocht is simpel: kijk niet alleen naar de voorkant. "Lees het etiket. Kijk wat er echt in een product zit."

Leefstijlcoach Nathalie Saanen vertelt over de producten (foto: Omroep Brabant).

Dat blijkt voor de deelnemers soms verrassend. Zo vertelt Carry dat ze altijd bewust een pot jam met daarop de toevoeging 'zero' koopt. "Zonder suiker, leek mij. Dan dacht ik: dat is de beste jam die je kunt pakken." Na de uitleg van Saanen kijkt ze daar anders naar. Ook de Nutri-Score gaat ze voortaan met andere ogen bekijken. "Eigenlijk niet naar de voorkant kijken, maar vooral naar wat er achterop staat. Naar de ingrediënten." Ook Barry merkt dat een verpakking een ander beeld kan geven dan wat er daadwerkelijk in een product zit. "Je kunt toch wel een beetje voor de gek worden gehouden", concludeert hij tijdens de rondleiding.

"We gaan er maar vanuit dat we wel weten wat gezond is."

Volgens Saanen is dat precies waarom ze de rondleiding geeft. "We gaan er maar vanuit dat we wel weten wat gezond is. Maar als je dan ziet dat marketing toch meer invloed heeft dan we denken, dan is zo'n supermarktsafari op zijn tijd echt wel nodig." Daarbij wil ze boodschappen doen vooral niet veranderen in een ingewikkelde studie. Het gaat volgens haar om bewustwording en kleine veranderingen. Een boodschappenlijstje maken, niet met honger de supermarkt ingaan en af en toe opnieuw bekijken wat standaard in je winkelmandje belandt, kunnen al helpen. Aan het einde van de rondleiding wacht de deelnemers nog een quiz. Even testen wat ze hebben opgestoken over etiketten, suiker en gezonde keuzes. Voor de winnaar is er natuurlijk ook een prijs. "De hoofdprijs? Een doos bonbons, hahaha. Nee hoor, natuurlijk niet", grapt Saanen.