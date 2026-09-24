Man uit Etten-Leur meldt zich nadat arrestatieteam zijn huis binnenvalt

De man die maandagavond werd gezocht door een arrestatieteam in Etten-Leur, heeft zich woensdag gemeld bij de politie. Dat meldt de politie donderdag.

De politie viel maandagavond het huis van de man aan de Cellostraat binnen na een gevecht in de straat. Bij dat gevecht was volgens de politie 'mogelijk een wapen gezien'. Waar er precies in de straat werd gevochten is nog onduidelijk.

De man bleek niet thuis tijdens de inval. Ook werd er geen vuurwapen in het huis gevonden. Woensdag meldde de man zich alsnog bij de politie. Hij is aangehouden op verdenking van bedreiging en zit nog altijd vast.