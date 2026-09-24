Supportersraad NAC krijgt steeds meer vorm

De Supportersraad van NAC wordt opnieuw ingericht met een centrale raad en werkgroepen. Supporters kunnen zich aansluiten bij thema’s zoals stadionzaken en marketing. De organisatie staat bijna volledig op poten.

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Met de nieuwe structuur krijgt de Supportersraad van NAC een centrale rol in het overleg tussen de club en haar achterban. Naast leden van supportersgroepen zoals Breda Loco’s, Fr0nt76 en de NAC Supportersvereniging, leveren ook onafhankelijke supporters een bijdrage. De raad wordt aangevuld met voorzitters van werkgroepen, die zich focussen op specifieke thema’s als supporterszaken, maatschappelijke projecten en wedstrijdorganisatie.

De werkgroepen bestaan uit supporters die hun kennis en ervaring inzetten om over belangrijke onderwerpen mee te denken. Zo wordt er bijvoorbeeld gezocht naar mensen met expertise in bouw of architectuur om te adviseren over eventuele stadionverbouwingen. Daarnaast kunnen supporters meedenken over praktische zaken zoals de veiligheid in het stadion, de beleving tijdens wedstrijden en zelfs de prijs van een seizoenkaart.

Contact met de achterban

Het doel van de nieuwe opzet is dat het contact met de achterban laagdrempelig en toegankelijk blijft. Vertegenwoordigers op de tribunes moeten herkenbaar zijn en signalen van supporters oppakken om deze mee te nemen naar de werkgroepen. Volgens initiatiefnemer Van Loenhout is er veel enthousiasme onder de supporters om op deze manier betrokken te zijn bij de club.

De samenwerking met de Raad van Commissarissen (RvC) wordt ook verder uitgewerkt. De RvC-zetel Verbinding, momenteel ingevuld door Justin Goetzee, speelt hierin een belangrijke rol. De Supportersraad komt maandelijks bijeen, terwijl de werkgroepen hun eigen vergadermomenten bepalen afhankelijk van de onderwerpen die spelen.

Forumavond met NAC-directie

Op maandag 12 oktober organiseert de Supportersraad een Forumavond in De Cordial. Supporters kunnen daar in gesprek gaan met NAC-directeur Remco Oversier, technisch directeur Peter Maas en hoofdtrainer Rick Kruys. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 21:30 uur. Het evenement is toegankelijk vanaf 19:00 uur, maar aanmelden is verplicht.