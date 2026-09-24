Ondernemers gewaarschuwd voor nep-gemeentemagazine Zundert

Ondernemers in Zundert worden gewaarschuwd voor misleidende aanbiedingen van een zogenaamd gemeentemagazine. Het gaat niet om een officieel blad van de gemeente.

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De gemeente Zundert heeft meldingen ontvangen van ondernemers die worden benaderd voor een vermelding in een zogenoemd Gemeentemagazine Zundert. Daarbij kan het lijken alsof het magazine in opdracht van de gemeente wordt uitgegeven, maar dat is niet het geval. Zundert geeft geen gemeentemagazine meer uit en heeft geen afspraken met een uitgever.

De gemeente roept ondernemers op om alert te zijn bij dergelijke aanbiedingen. Er zijn verschillende signalen waarop je kunt letten. Zo kan het onduidelijk zijn namens welke organisatie iemand contact opneemt, of wordt er druk uitgeoefend om snel akkoord te gaan. Soms wordt zelfs gezegd dat je al een vermelding of overeenkomst hebt, terwijl dat niet klopt.

Wees alert op druk

Een ander waarschuwingssignaal is het ontbreken van duidelijke antwoorden op vragen. Het is belangrijk om goed te controleren met welke organisatie je zaken doet voordat je een aanbod accepteert of een overeenkomst aangaat.

De gemeente Zundert benadrukt dat ondernemers voorzichtig moeten zijn met dergelijke benaderingen. Als je twijfelt over een aanbod, kun je contact opnemen met de Fraudehelpdesk voor advies over acquisitiefraude. Dit is een vorm van fraude waarbij bedrijven misleid worden om geld te betalen voor diensten of producten die ze niet nodig hebben of niet bestaan.