We wisten het al, maar dit is het populairste dialectwoord van Nederland

'Houdoe' blijkt het populairste dialectwoord van Nederland. Dat wisten wij in Brabant natuurlijk al heel lang, maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen. Zo'n 4600 mensen gaven antwoord op de simpele vraag: wat is volgens jou het mooiste dialectwoord van Nederland? 'Houdoe' dus.

143 mensen van 4600 deelnemers aan de grote dialectvragenlijst gaven houdoe als antwoord op de vraag wat is het mooiste dialectwoord van Nederland? De uitslag van de vragenlijst wordt vrijdag officieel bekendgemaakt als onderdeel van de presentatie van de Atlas van het dialect in Nederland. Kristel Doreleijers uit Geldrop is een van de vier auteurs van het lijvige en rijk geïllustreerde boek over dialecten in Nederland. "143 keer lijkt niet zoveel, maar als je ervan uitgaat dat iedereen een uniek favoriet dialectwoord heeft en veel woorden maar een of twee keer genoemd werden, is 143 wel weer heel veel", geeft ze aan. Het Twentse/Achterhoekse onmeunig (enorm of geweldig) eindigde op ruime achterstand met 67 stemmen op plek twee. Andere populaire Brabantse woorden zijn durske (meisje), petazzie (stamppot) en krek (precies).

Het boek van 232 pagina's telt vijftig hoofdstukken over diverse dialectgerelateerde onderwerpen. Een van de belangrijkste: zeg je patat of friet? Doreleijers: "Ik ben zelf van team friet, maar het is interessant er eens in te duiken, waar komt dat nu vandaan?" In de atlas lees je de uitleg. Inclusief een kaartje van de patat-frietgrens, die grofweg langs de Maas loopt. Ten noorden van de rivier zegt men patat, in het zuiden bestel je friet. Ook de kwestie van de harde en zachte g komt uitgebreid aan bod. De zachte g was er volgens Doreleijers eerder dan de harde. "Misschien moeten de mensen in Amsterdam ook eens overwegen af en toe de zachte g te gebruiken. Iemand met een zachte g komt toch vaker gemoedelijk, zachter, gezelliger over."

"Als het dialect niet meer zou veranderen moeten we ons echt zorgen maken."