Eerste veteranen ontmoetingsborrel in gemeente Loon op Zand

Veteranen uit Loon op Zand hebben elkaar woensdag ontmoet tijdens een bijzondere borrel.

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Het evenement bood veteranen uit de gemeente de kans om samen te komen, ervaringen te delen en nieuwe contacten te leggen. Het initiatief werd goed ontvangen.

Volgens burgemeester Davy Jansen was de bijeenkomst een belangrijk moment om waardering voor veteranen niet alleen uit te spreken, maar ook zichtbaar te maken. Hij benadrukt dat het succes van deze eerste borrel hem motiveert om een vervolg te organiseren.

De gemeente wil met dit soort bijeenkomsten een sterke verbondenheid creëren onder veteranen en hun belangrijke rol in de samenleving benadrukken. Hoe en wanneer een volgende ontmoeting plaatsvindt, wordt later bekendgemaakt.

Met de ontmoetingsborrel heeft Loon op Zand een stap gezet in het versterken van de onderlinge band tussen veteranen. Het initiatief onderstreept het belang van erkenning en waardering voor degenen die zich hebben ingezet voor de vrede en veiligheid.