Openbare vergadering vliegbasis Volkel op 7 oktober

Op woensdag 7 oktober vergadert de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu vliegbasis Volkel in Boxmeer. De bijeenkomst start om acht uur ’s avonds en vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Land van Cuijk. De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn welkom vanaf kwart voor acht.

Gevonden voor jou

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) vliegbasis Volkel komt op woensdag 7 oktober bijeen om diverse onderwerpen te bespreken die betrekking hebben op de vliegbasis. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Land van Cuijk, gelegen aan het Raadhuisplein 1 in Boxmeer. De agenda bevat onder andere een presentatie over de evaluatie van het luchthavenbesluit en een rapportage over meldingen van geluidshinder in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar.

Naast de evaluatie en rapportages staan ook andere onderwerpen op het programma, zoals mededelingen van de Commandant van het Air Combat Command (ACC) en een bespreking van de Wet op de defensie gereedheid. Verder worden de begroting en vergaderdata voor 2027 vastgesteld. De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag en sluiting.

Wat doet de commissie?

De COVM vliegbasis Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden. De commissie adviseert de minister van Defensie over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Daarnaast geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten van het vliegverkeer.

Belangstellenden die de vergadering willen bijwonen, kunnen vanaf 19.45 uur terecht in de raadzaal. De toegang is gratis en er is geen aanmelding nodig.