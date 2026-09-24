AED in Waalwijk nu dag en nacht bereikbaar

Bedrijventerrein Haven in Waalwijk heeft voortaan een AED die 24 uur per dag toegankelijk is. Het initiatief is genomen door HealthLink, dat hiermee bijdraagt aan een beter dekkend netwerk van levensreddende apparatuur.

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HealthLink zag in dat hun AED’s op het terrein vaak niet bereikbaar waren buiten openingstijden. Voor vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts op het bedrijventerrein verblijven, kan dit een groot probleem zijn in geval van nood. Daarom heeft het bedrijf besloten om een AED dag en nacht toegankelijk te maken.

Volgens HealthLink is de investering klein, maar de impact groot. Het bedrijf hoopt dat hun voorbeeld andere ondernemers inspireert om hetzelfde te doen. Vooral op grote terreinen zoals Haven is het belangrijk dat er op meerdere plekken snel een AED beschikbaar is.

Ervaring als drijfveer

Tim van HealthLink weet uit eigen ervaring hoe belangrijk snelle hulp is. Hij heeft zelf ooit iemand moeten reanimeren en was direct overtuigd van het belang van een 24/7 toegankelijke AED. Samen met de gemeente en Nederland Hartzeker heeft HealthLink daarom actie ondernomen.

De gemeente Waalwijk ondersteunt het initiatief en investeerde eerder in veertien openbare AED’s. Wethouder Miloš Bokšan benadrukt dat een hartstilstand regelmatig voorkomt in de gemeente. Een goed verspreid netwerk van AED’s kan levens redden.

Ondernemers spelen sleutelrol

De wethouder roept andere bedrijven op om te controleren of hun AED’s ook buiten werktijden bereikbaar zijn. Vaak hangen deze binnen of achter gesloten deuren, waardoor ze niet bruikbaar zijn in noodgevallen.

HealthLink wil niet alleen zelf bijdragen aan een veiliger Waalwijk, maar ook bewustwording creëren bij andere ondernemers. “Een kleine moeite kan een groot verschil maken,” aldus Tim. Door samen te werken kan de gemeente een hartzekere omgeving creëren waar hulp altijd dichtbij is.