Den Bosch kreeg maanden geleden al waarschuwing over onveilige klokkentoren

De klokkentorens van de Sint-Jan en het stadhuis in Den Bosch zijn nu al twee weken dicht. Met als gevolg dat de beiaardier zijn werk niet kan doen. Nu blijkt dat de Arbeidsinspectie de gemeente Den Bosch al maanden geleden heeft gewaarschuwd voor de onveilige werkomstandigheden in de toren van het stadhuis. Het probleem wordt veroorzaakt door de bewegende delen van het uurwerk.

Onlangs zagen inspecteurs bij een controle, een half jaar na de eerste waarschuwing, nog steeds dezelfde knelpunten. De Arbeidsinspectie legde daarom het werk van de stadsbeiaardier in de toren van het stadhuis stil. Vervolgens ging ook de klokkentoren van de Sint-Jan op slot. Dat deed de gemeente zelf omdat zij de situatie in de Sint-Janstoren op bepaalde punten vergelijkbaar vindt met die van het stadhuis. De bewegende delen van het uurwerk in de klokkentoren van het stadhuis die onverwacht kunnen bewegen, zijn het probleem. Volgens de Arbeidsinspectie kunnen die onderdelen ernstig letsel veroorzaken. Mensen kunnen met een hand, lichaamsdeel of kleding bekneld raken of door een bewegend onderdeel worden meegetrokken. De tandwielen en andere bewegende delen zijn volgens de inspectie onvoldoende afgeschermd. Meerdere meldingen sinds april

Sinds april kwamen bij de Arbeidsinspectie meerdere meldingen binnen over de situatie in de toren van het stadhuis, zo blijkt uit antwoorden op vragen van Omroep Brabant aan de inspectie. Inspecteurs bespraken de situatie toen met de gemeente. Zij erkende de problemen en zegde toe maatregelen te nemen.

Toen begin september opnieuw een melding over hetzelfde probleem binnenkwam, besloten inspecteurs de situatie weer te controleren. Bij die controle, half september, bleek volgens de inspectie dat de noodzakelijke maatregelen om een veiligere situatie te creëren nog altijd niet waren uitgevoerd. "Wij gaan over de veiligheid van mensen, dus ook de veiligheid van vrijwilligers, zoals de beiaardier", zegt een woordvoerder. "Als je een half jaar later weer gaat kijken en er nog steeds een gevaar is voor personen, dan kunnen wij niet anders dan de toren sluiten, totdat er een veilige werkomgeving is gecreëerd." Verschillende veiligheidsmaatregelen

De gemeente wijst er in een reactie op dat de afgelopen jaren wel verschillende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Zo zijn nieuwe trappen en valbeveiliging aangebracht, sloten geplaatst en is een hek in een van de torens verhoogd. Ook kwam er een cursus voor veilig werken op hoogte. Daarnaast moet de beiaardier veiligheidsschoenen dragen en een alarmknop bij zich hebben. Joost van Balkom en zijn familie bespelen al 125 jaar de kerkklokken van de Sint-Jan, vorig jaar keek Omroep Brabant bij Joost mee:

De Arbeidsinspectie zegt dat die maatregelen op zichzelf goed zijn, maar dat ze het specifieke probleem met de bewegende delen van het uurwerk níet oplossen. "Er wordt van alles bijgehaald, maar daarmee wordt het probleem niet opgelost", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Wanneer de torens weer opengaan, hangt af van wanneer de gemeente maatregelen neemt. "Deze situatie geldt totdat de gemeente met een plan komt dat ervoor zorgt dat er geen direct en indirect gevaar voor personen is", geeft de woordvoerder van de inspectie aan. Geen tijdsindicatie

"Veiligheidsvraagstukken in monumentale gebouwen zijn echter complex en vragen een zorgvuldige afweging tussen erfgoed, gebruik en veiligheid", laat de gemeente weten. "We kunnen dan ook op dit moment geen tijdsindicatie geven wanneer activiteiten in de torens weer kunnen plaatsvinden."