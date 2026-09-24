Beekse Bergen haalt al ruim 34.000 euro op voor neushoorns

Safaripark Beekse Bergen heeft al meer dan 34.000 euro ingezameld voor de bescherming van puntlipneushoorns in Kenia. Het geld is opgehaald via bezoekers, vrijwilligers en een bierfestival. Het project richt zich op het uitbreiden van veilige leefgebieden voor deze bedreigde diersoort.

Gevonden voor jou

Het ingezamelde bedrag komt ten goede aan het project Kenya Rhino Range Expansion. Dit initiatief zet zich in voor het verbinden van natuurgebieden, zodat puntlipneushoorns zich vrij kunnen bewegen, voortplanten en genetische diversiteit behouden. Het project wordt ondersteund door Save the Rhino.

Bij het bierfestival Brew@theZoo werd een recordbedrag van 17.500 euro opgehaald. Ook droeg hoofdsponsor Miko Koffie 10.000 euro bij. Verder zamelden bezoekers en vrijwilligers van Beekse Bergen nog eens 6.500 euro in, terwijl losse donaties 400 euro opleverden. Het park hoopt in totaal 50.000 euro op te halen.

Geboorte van Banji

In juni werd in Beekse Bergen de mannelijke puntlipneushoorn Banji geboren. Dit was een primeur voor het park en pas de vierde keer dat deze diersoort in een Nederlandse dierentuin ter wereld kwam. De geboorte vormde een belangrijke aanleiding voor het safaripark om zich extra in te zetten voor het behoud van de soort.

Bedreigde diersoort

Puntlipneushoorns, ook wel zwarte neushoorns genoemd, worden ernstig bedreigd door stroperij en verlies van leefgebied. Wereldwijd leven er nog ongeveer 7.000 van deze dieren, waarvan slechts 1.200 tot de oostelijke ondersoort behoren. Het grootste deel van deze populatie bevindt zich in Kenia.

Naast dit project werkt Beekse Bergen samen met Stichting Wildlife aan bijna dertig andere natuurbeschermingsinitiatieven wereldwijd. Het park wil hiermee bijdragen aan een betere toekomst voor bedreigde diersoorten.