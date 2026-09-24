Havekotte en Franslyn in Elftal van de Week

Mike Havekotte en Franslyn Nsingi zijn opgenomen in het Elftal van de Week na de 3-0 overwinning van TOP Oss op FC Dordrecht.

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TOP Oss-spelers Mike Havekotte en Franslyn Nsingi hebben deze week een bijzondere erkenning gekregen. Ze zijn geselecteerd voor het Elftal van de Week van de Keuken Kampioen Divisie na hun sterke prestaties in speelronde zeven.

De wedstrijd tegen FC Dordrecht leverde een overtuigende 3-0 overwinning op. Nsingi was daarin twee keer trefzeker en liet zijn aanvallende kwaliteiten zien. Aan de andere kant van het veld hield doelman Havekotte zijn doel schoon, een belangrijke bijdrage aan het succes van de ploeg.

Beloning voor sterke prestaties

De uitverkiezing voor het Elftal van de Week wordt gezien als een mooie beloning voor het harde werk van beide spelers. Het benadrukt ook het sterke collectieve spel van TOP Oss, dat steeds beter begint te draaien in de competitie.

Het team hoopt deze lijn door te trekken in de komende wedstrijden om verder te klimmen in de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie.