Week van Ons Eten in Altena: activiteiten en Kinderdag

Van 3 tot en met 10 oktober doet de gemeente Altena mee aan de Week van Ons Eten. Op 10 oktober is er een speciale Kinderdag met activiteiten voor het hele gezin.

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In Altena kunnen inwoners tijdens de Week van Ons Eten ontdekken waar ons eten vandaan komt. Het evenement biedt allerlei activiteiten voor jong en oud op verschillende locaties in de gemeente.

De Kinderdag op 10 oktober belooft, net als voorgaande jaren, een groots programma. Bezoekers kunnen tussen tien uur ’s ochtends en vier uur ’s middags deelnemen aan een speurtocht, puzzels en andere gezinsactiviteiten. Daarbij kunnen stempels verzameld worden op een speciale stempelkaart.

Activiteiten op deelnemende locaties

De stempelkaarten worden uitgedeeld op basisscholen en zijn ook beschikbaar bij de deelnemende locaties. Hiermee kunnen kinderen actief deelnemen aan de verschillende activiteiten. Het evenement is bedoeld om meer bewustwording te creëren over de oorsprong van ons voedsel.

De gemeente Altena nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze feestelijke week. De Week van Ons Eten loopt van 3 tot en met 10 oktober en is een mooie kans om samen meer te leren over eten en duurzaamheid.