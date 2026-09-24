Extra veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden Goirlesedijk

Bij de aanleg van een elektriciteitskabel op de Goirlesedijk tussen Tilburg en Hilvarenbeek zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Dit gebeurt naar aanleiding van zorgen van inwoners. Fietsers en bestemmingsverkeer kunnen de weg blijven gebruiken, terwijl automobilisten worden omgeleid.

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De werkzaamheden op de Goirlesedijk duren van augustus tot en met november 2026. Er wordt een nieuwe elektriciteitskabel aangelegd om het stroomnet te versterken. Deze kabel moet ervoor zorgen dat woningen en bedrijven in de regio in de toekomst voldoende elektriciteit hebben.

Fietsers blijven gebruik maken van de Goirlesedijk. Als dat niet mogelijk zou zijn, zou de alternatieve route vijf kilometer langer zijn. Om de veiligheid te waarborgen, worden verkeersschilden geplaatst die een aparte rijbaan creëren. Deze rijbaan is toegankelijk voor fietsers, bestemmingsverkeer, vrachtwagens en tractoren.

Omleiding voor automobilisten

Voor doorgaand autoverkeer is de Goirlesedijk afgesloten. Automobilisten moeten een omleidingsroute volgen. Alleen bestemmingsverkeer naar bedrijven en landbouwgrond langs de weg kan gebruik maken van de aparte rijbaan.

Extra verkeersregelaar

Er worden drie verkeersregelaars ingezet om de veiligheid te verbeteren. Zij begeleiden onder andere werkverkeer, vrachtwagens en tractoren langs de werkvakken. Ook zorgen ze ervoor dat het verkeer veilig blijft doorstromen.

De gemeente roept op om alert te zijn en de aanwijzingen van de verkeersregelaars te volgen. Door rekening te houden met elkaar en met de mensen die aan het werk zijn, blijft de situatie op de Goirlesedijk veilig.