Roosendaal zet in op duurzame toekomst bedrijventerreinen

De gemeente Roosendaal, ondernemers en de provincie Noord-Brabant werken samen aan een duurzame toekomst voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld. Met het programma Grote Oogst richten ze zich op energie, logistiek, circulariteit en vergroening. Het doel is om de terreinen aantrekkelijk te houden voor bedrijven en inwoners.

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Ondernemers op Borchwerf I en Majoppeveld staan de komende jaren voor uitdagingen zoals netcongestie, verduurzaming van transport en beperkte ruimte. Het programma Grote Oogst biedt oplossingen door lokale energyhubs, energieopslag en elektrisch vrachtvervoer te ontwikkelen. Ook wordt gewerkt aan circulaire ketens en meer groen op de terreinen.

De bedrijventerreinen spelen een belangrijke economische rol in Roosendaal en de regio. Om bedrijven te laten groeien en investeren, is verduurzaming essentieel. Het programma biedt ondernemers de kans om gezamenlijk toekomstbestendige oplossingen te realiseren.

Concrete stappen

De nieuwe gebiedsorganisatie gaat binnenkort de eerste projecten verder uitwerken. Het doel is om op korte termijn zichtbare verbeteringen te realiseren in duurzame energie, mobiliteit en vergroening. Hiermee wordt een fundament gelegd voor bedrijventerreinen die bijdragen aan brede welvaart en werkgelegenheid in West-Brabant.

Door deze gezamenlijke aanpak hopen de gemeente en ondernemers de terreinen klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Borchwerf I en Majoppeveld moeten blijven bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.