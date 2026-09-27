Klusvrouw Moniek (41) verruilt het laboratorium voor de gereedschapskist

Een muur behangen, een lamp ophangen of een badkamer opnieuw kitten. Moniek Vijfvinkel (41) uit Nijnsel draait er haar hand niet voor om. Sterker nog: sinds een half jaar is het haar werk. Ze verruilde haar baan in het laboratorium voor een bestaan als klusvrouw. "Je bent lekker buiten bezig, ziet snel resultaat en maakt mensen blij."

Met vieze handen heeft Moniek geen enkel probleem. "En ik heb zeker geen twee linkerhanden", lacht ze. Die handigheid kreeg ze van huis uit mee. "Bij ons thuis werd vroeger veel geklust. Mijn vader was altijd aan het klussen en mijn moeder is heel creatief." Toch zag haar werkende leven er lange tijd heel anders uit. Moniek werkte jarenlang in een laboratorium, de laatste vijf jaar in een vruchtbaarheidskliniek. Die helpt mensen die graag een kind willen. "Dat vond ik ook heel mooi en dankbaar werk." Rond haar veertigste begon het toch te kriebelen. "Dan ga je nadenken: wil ik dit altijd blijven doen? Ik ben gaan kijken naar wat ik nog meer leuk vind en waar ik goed in ben. Toen kwam ik op klussen uit."

"Je kunt mij bellen voor alle karweitjes die blijven liggen."

Via internet ontdekte Moniek Onze Klusvrouw, een landelijke franchiseorganisatie met zo'n veertig klusvrouwen. Nu rijdt ze langs klanten voor de meest uiteenlopende klusjes. "Je kunt mij bellen voor alle karweitjes die blijven liggen. Zoals behangen, schilderen, je badkamer opnieuw kitten, een lampje of plankje ophangen of tuinonderhoud." De klussen kunnen Moniek niet afwisselend genoeg zijn. Deze keer staat een lekkend buitenkraantje op het programma. "Als je het kraantje opendraait, merk je dat het niet meer zo soepel gaat. Daarnaast lekt het", zegt ze terwijl ze de hoofdkraan dichtdraait. Het blijkt een kleine klus: in een mum van tijd is ze klaar. "Hij doet het weer. Gefixt."

Moniek bij het buitenkraantje (foto: Tom Berkers).

Even later werkt Moniek alweer aan een kippenren. Alsof het niets is, schroeft ze een schapenhek op houten paaltjes in de grond. "Ik doe dit nu een half jaar en het bevalt heel goed. Vooral die afwisseling vind ik superleuk. Sommige klanten bellen alweer terug, dus dat is wel fijn", vertelt ze met een lach.

"In een mannenwereld haken ze soms snel af."

Hoe ze weet hoe het moet? "Nou, ik heb het gewoon opgezocht. En als ik vragen heb, kan ik altijd bij de andere klusvrouwen terecht." Dat netwerk ziet ze als een groot voordeel. "Daardoor sta je er niet alleen voor. Je hebt meteen veel kluservaring om je heen en je kunt samen een grotere klus aanpakken." De franchiseorganisatie kiest bewust voor een netwerk van vrouwen, zegt directeur Dunja van Munster. "Vrouwen in de techniek zijn er nog altijd niet zoveel. In een mannenwereld haken ze soms snel af. Wij bieden juist de support en veiligheid van een groep vrouwen."

Moniek bij het nieuwe kippenhok (foto: Tom Berkers).