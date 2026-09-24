Valkenswaard krijgt zesde Vitalityclub

Valkenswaard start op donderdag 8 oktober met een zesde Vitalityclub in het Van Bestpark. Daarmee is de gemeente uniek in Nederland, omdat geen enkele andere plaats zoveel beweeggroepen heeft. De club is een initiatief van bewoners en wordt ondersteund door Buurtzorg, Woningbelang en de gemeente.

Gevonden voor jou

De nieuwe Vitalityclub in Valkenswaard biedt inwoners een laagdrempelige manier om in beweging te blijven en elkaar te ontmoeten. Deelnemers komen wekelijks samen in de buitenlucht om oefeningen te doen die gericht zijn op conditie, kracht en balans. Iedereen beweegt op zijn eigen niveau, en na afloop is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. Deelname kost één euro per keer.

Voordat de club officieel van start gaat, is er een informatieavond voor geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 september in de foyer van Carolus aan de Oranje Nassaulaan. De inloop begint om 19.15 uur en de bijeenkomst duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens de avond geven initiatiefnemers en betrokken organisaties uitleg over de opzet van de club en is er gelegenheid om andere geïnteresseerden te ontmoeten.

Uniek initiatief in Nederland

De Vitalityclub Centrum is ontstaan uit een bewonersinitiatief om meer beweging en ontmoeting mogelijk te maken in het centrum van Valkenswaard. Buurtzorg begeleidt de groep gedurende de eerste zes weken. Daarna gaan de deelnemers zelfstandig verder, zoals bij de andere Vitalityclubs in de gemeente.

De officiële start van de Vitalityclub Centrum is op donderdag 8 oktober van tien tot elf uur ’s ochtends in het Van Bestpark. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom om mee te doen.