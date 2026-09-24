Initiatiefgroep wil regie bij toekomst Rafaëlschool

Een initiatiefgroep uit Heeze wil samen met de gemeente en inwoners een nieuwe invulling geven aan de Rafaëlschool en het Maartenshuis. De plannen worden op 28 september toegelicht tijdens een rondetafelgesprek. De groep denkt aan creatieve werkplaatsen, een Repair Café en een vaste plek voor jongeren. Eerst moet er steun van de gemeenteraad komen.

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De initiatiefgroep, geleid door Toon Snoeijen, bestaat uit betrokken inwoners die op persoonlijke titel meedoen. Volgens Snoeijen hebben zowel huidige gebruikers als organisaties zoals Stichting Brabantsedag en De Kraaienvangers positief gereageerd op het plan. Ook enkele raadsfracties hebben zich positief uitgelaten, maar concrete toezeggingen zijn nog niet gedaan.

Het herbestemmingsonderzoek van de gemeente vormt de basis voor de plannen. De groep wil ruimtes creëren voor houtbewerking, keramiek, 3D-printen en ateliers. Daarnaast wordt gedacht aan een Repair Café en voorzieningen die evenementen kunnen ondersteunen. Jongeren zouden een vaste plek moeten krijgen binnen de gebouwen.

Betrokkenheid van huidige gebruikers

De initiatiefnemers hebben gesproken met alle huidige gebruikers van de Rafaëlschool en het Maartenshuis. Hun wensen en ideeën zijn verzameld, maar er zijn nog geen concrete conclusies getrokken. Deze input moet in de volgende fases verder worden uitgewerkt.

Er is ook overleg geweest met de voorzitter van ’t Perron, een ander multifunctioneel centrum in Heeze. Snoeijen erkent dat er zorgen zijn over mogelijke overlap. Hij verwacht dat overleg kan leiden tot een aanvullende invulling die beide locaties versterkt.

Gemeentelijke steun noodzakelijk

De groep wil eerst steun van de gemeenteraad voordat het bredere gesprek met inwoners en gebruikers plaatsvindt. Volgens Snoeijen voorkomt dit dat er verwachtingen ontstaan die zonder medewerking van de gemeente niet kunnen worden waargemaakt. Een samenwerkingsovereenkomst moet duidelijkheid bieden over rollen, taken en bevoegdheden.

De kosten en het beheer van de gebouwen worden in een eerste uitwerkingsfase onderzocht. Snoeijen wil hiervoor gebruikmaken van beschikbaar onderzoeksgeld, maar noemt nog geen bedrag. Hij benadrukt dat inwoners niet alleen mee moeten praten, maar ook actief moeten bijdragen aan de toekomst van de gebouwen.

De initiatiefgroep wil vóór 1 juli 2027 een tussentijds verslag uitbrengen over de voortgang. Wat er tegen die tijd concreet moet zijn bereikt, moet nog worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.