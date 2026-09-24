Noodopvang Waalre opent deuren tijdens Burendag

De noodopvang in Waalre opent zaterdag 26 september haar deuren voor inwoners tijdens Burendag. Bezoekers kunnen tussen twee en vier uur ’s middags een kijkje nemen en kennismaken met de tijdelijke bewoners. Het initiatief volgt na een geslaagde eerste editie van de Wereldkeuken eerder deze week.

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De Wereldkeuken, die dinsdag 22 september plaatsvond in de noodopvang in Waalre, is bedoeld om bewoners en de lokale gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Het evenement draait om het delen van culinaire tradities en het samen eten van gerechten uit verschillende landen.

Bewoners bereidden gerechten uit hun thuisland, zoals Libanese rijst, linzensoep en een Venezolaanse salade. Ook stond barbecue op het menu. Het college van burgemeester en wethouders van Waalre en diverse vrijwilligers waren uitgenodigd om aan te schuiven. Tijdens de maaltijd ontstond een ontspannen sfeer en werden nieuwe contacten gelegd.

Burendag in Waalre

De noodopvang in Waalre zet zaterdag haar deuren open voor inwoners van de gemeente. Tussen twee en vier uur ’s middags kunnen bezoekers binnenlopen om een kijkje te nemen op de opvanglocatie en kennis te maken met de tijdelijke bewoners. Het initiatief sluit aan bij de Nationale Burendag, die draait om verbinding en ontmoeting.

De noodopvang hoopt met deze open dag meer begrip en betrokkenheid te creëren tussen bewoners en de lokale gemeenschap. Het evenement biedt ook een kans om te zien hoe het leven in de opvang eruitziet.

De Wereldkeuken en de open dag zijn voorbeelden van hoe de noodopvang probeert verbinding te maken met de omgeving. Het college van burgemeester en wethouders heeft al aangegeven onder de indruk te zijn van de initiatieven.