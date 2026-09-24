Subsidieaanvragen voor evenementen vanaf 1 oktober

Organisatoren van kleinschalige evenementen kunnen vanaf 1 oktober subsidie aanvragen. De gemeente Tilburg stelt hiervoor twee regelingen open: voor activiteiten tijdens de jaarwisseling en voor evenementen in 2027. De aanvragen verlopen via het digitale Subsidiepunt.

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De gemeente Tilburg wil kleinschalige evenementen in wijken en dorpen stimuleren met subsidies. Vanaf donderdag 1 oktober om tien uur ’s ochtends kunnen organisatoren hun aanvraag indienen. Er zijn twee aparte regelingen beschikbaar: één specifiek voor evenementen tijdens de jaarwisseling en één voor andere evenementen in 2027.

De subsidie voor evenementen rond de jaarwisseling is onderdeel van het programma Tilburg Vuurwerkvrij. Dit programma ondersteunt gratis, openbaar toegankelijke activiteiten die bijdragen aan een feestelijke en vuurwerkvrije viering. Per evenement kan maximaal 5.000 euro worden toegekend.

Subsidie voor 2027

De tweede regeling is bedoeld voor kleinschalige evenementen die door het jaar heen plaatsvinden in 2027. Deze subsidie richt zich op initiatieven die groter zijn dan buurt- of straatfeesten, maar kleiner dan grote stadsevenementen. Organisatoren kunnen tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen. De gemeente hoopt hiermee eerder duidelijkheid te geven, zodat er meer tijd is om de financiering rond te krijgen en het evenement goed voor te bereiden. De maximale subsidie per evenement bedraagt 9.000 euro.

Digitale aanvraag via Subsidiepunt

Subsidieaanvragen verlopen via het digitale Subsidiepunt van de gemeente Tilburg. Hiervoor kan eHerkenning nodig zijn, een systeem waarmee organisaties veilig kunnen inloggen. Het aanvragen van eHerkenning kost tijd, dus het is belangrijk dit vooraf te regelen. Als een organisatie geen eHerkenning kan aanvragen, is het mogelijk om iemand te machtigen om de aanvraag namens hen te doen.

Meer informatie over de subsidieregelingen en de aanvraagprocedure is vanaf 1 oktober beschikbaar op de website van de gemeente Tilburg.