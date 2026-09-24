Grote controle op industrieterrein: politie en Douane gaan bedrijven binnen

Politie, Douane, brandweer en de gemeente zijn donderdag bij verschillende bedrijven op een industrieterrein in Eindhoven naar binnen gegaan voor een grote controle. Ze kijken onder meer of er illegale activiteiten plaatsvinden.

Redactie Geschreven door

Ook het bestuurlijk interventieteam van de gemeente Eindhoven (BITE) is erbij. De brandweer controleert onder meer de brandveiligheid van de panden.