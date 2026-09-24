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Grote controle op industrieterrein: politie en Douane gaan bedrijven binnen
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Politie, Douane, brandweer en de gemeente zijn donderdag bij verschillende bedrijven op een industrieterrein in Eindhoven naar binnen gegaan voor een grote controle. Ze kijken onder meer of er illegale activiteiten plaatsvinden.
Ook het bestuurlijk interventieteam van de gemeente Eindhoven (BITE) is erbij. De brandweer controleert onder meer de brandveiligheid van de panden.
De Douane kijkt naar ladingen en mogelijke verboden middelen.
Camera onder de roldeur
Ook als er bij een bedrijf niemand aanwezig is, wordt gekeken wat er binnen gebeurt. Zo werd bij een autogarage met een camera onder de roldeur door naar binnen gekeken.
Wat de controle heeft opgeleverd, wordt later bekendgemaakt.
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