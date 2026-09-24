Van Michelinster naar faillissement en 120 boetes: dit gebeurde vandaag

Een Michelinster behalen om vervolgens helemaal opnieuw te moeten beginnen en een kruising waar gemiddeld 120 keer per dag door rood wordt gereden. Dit zijn de vier verhalen die je donderdag niet mag missen.

Een Michelinster behalen en dan failliet gaan - kok Jermain de Rozario maakte het mee. Tien jaar had hij zijn eigen restaurant in Helmond, maar uiteindelijk ging De Rozario onderuit. Negen maanden stond Jermain niet meer in een restaurantkeuken, en die tijd was zwaar. 'Ik durfde niet meer over de zaterdagmarkt in Helmond te lopen. Ik schaamde me kapot', vertelt hij. Nu krijgt hij een nieuwe kans, dit keer in loondienst bij restaurant By Jermain in Eindhoven. Op 1 oktober gaat de zaak open in de historische Villa Ravensdonck. "Ik kan emotioneel worden van dat er nu geen stress is", zegt Jermain. Zijn nieuwe werkgever ziet het faillissement juist als waardevolle ervaring. Lees hier zijn verhaal:

Op de kruising van de Halsterseweg en de Randweg Noord in Halsteren wordt gemiddeld 120 keer per dag door rood gereden. Van de 20.000 voertuigen die dagelijks passeren, zijn dat er dus flink wat - en ze brengen vooral de 3500 fietsers, waaronder veel scholieren, in gevaar.

Daarom grijpt het Openbaar Ministerie nu in. Sinds donderdag staan er twee flitspalen die 24 uur per dag controleren op snelheid en door rood licht rijden. De palen werden in juli geplaatst en de afgelopen tijd getest, maar vanaf nu krijgt elke overtreder daadwerkelijk een boete. Check het hier:

De elfjarige Siem uit Breda kan niet naar school zoals andere kinderen. Door een nier- en levertransplantatie, een verstandelijke beperking, autisme en een metabole ziekte is zijn situatie te complex voor het reguliere speciaal onderwijs. Zijn lage weerstand maakt een gewone infectie levensgevaarlijk, waardoor de drukke klassen te riskant zijn. Siems verhaal is een van de 70.000 kinderen in Nederland die langdurig thuiszitten. Oudervereniging Balans stapt daarom naar de Staat met de eis dat ieder kind daadwerkelijk toegang krijgt tot passend onderwijs. De organisatie wordt gesteund door meer dan 8.000 mensen en 48 maatschappelijke organisaties. Hier lees je hun verhaal: