Duofietsenproject feestelijk geopend in Valkenswaard

Bij Woonhof d'n Hertog in Valkenswaard zijn donderdagmiddag twee nieuwe duofietsen feestelijk in gebruik genomen. Het initiatief stimuleert ontmoeting en beweging voor inwoners die niet zelfstandig kunnen fietsen. De fietsen zijn een samenwerking tussen lokale organisaties en de gemeente. Tijdens de opening werd het belang van samen actief zijn benadrukt.

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Het project is een initiatief van onder andere Parkinson2Beat, Kiwanis Valkenswaard, Cordaad Welzijn, Comfor Woonhof d’n Hertog en de gemeente Valkenswaard. Donderdag werd het startschot gegeven met een symbolische uitpakceremonie, waarin de twee duofietsen en materialen zoals helmen en veiligheidshesjes werden aangeboden. Deze moeten zorgen voor een veilig en comfortabel gebruik.

Na de officiële opening namen wethouder Bram Bots-Van Driel en een bewoner plaats op een van de fietsen voor een eerste rit over het terrein van Woonhof d'n Hertog. Ook Guus Dekker van Kiwanis en fietsvrijwilliger Peter Rijkers maakten een rit op de andere fiets. Hiermee werd het project letterlijk in beweging gezet.

Beweging en plezier

De betrokken organisaties hopen dat de duofietsen de komende jaren veel ontmoetingen, beweging en plezier zullen opleveren. Het project is bedoeld voor inwoners van Valkenswaard die niet zelfstandig kunnen fietsen, maar wel graag samen willen fietsen. Het gebruik van de duofietsen moet bijdragen aan meer sociale verbinding en activiteit.

De fietsen zijn te reserveren voor 5 euro per dagdeel. Ze kunnen worden afgehaald bij Woonhof d’n Hertog, aan de Maastrichterweg 11, op werkdagen tussen half tien en twaalf uur ’s ochtends, en van half twee tot vier uur ’s middags.