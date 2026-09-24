Bijzonder woonproject in Vliertpark zoekt bewoners

In het Vliertpark in Den Bosch komt een uniek woonproject voor mensen die bewust samen willen wonen. Hier krijgen 10 tot 18 huishoudens de kans om betaalbare koopwoningen te realiseren en een gemeenschap te vormen. Het project richt zich op ontmoeting en leefbaarheid en sluit aan bij het groene en sociale karakter van de nieuwe wijk De Vliert.

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Het woonproject in Vliertpark-noordoost biedt bewoners de mogelijkheid om gezamenlijk een woongebouw te ontwikkelen. Anders dan bij veel collectieve woonprojecten krijgen de bewoners hierbij ondersteuning van een architect en een aannemer. Daardoor hoeven zij niet zelf alle technische, juridische en financiële zaken te regelen, maar behouden ze wel invloed op de woningindeling, gezamenlijke ruimtes en hun manier van samenleven.

De gemeente Den Bosch wil hiermee invulling geven aan de ambitie uit het bestuursakkoord om meer ruimte te creëren voor gemeenschappelijk wonen. Het project past bij de visie voor De Vliert, een wijk waar gezondheid, ontmoeting en duurzaamheid centraal staan. Naast de locatie in Vliertpark-noordoost zijn in Vliertpark-zuid nog drie plekken gereserveerd voor collectieve woonvormen.

Woningen tot 435.000 euro

De koopwoningen in het project zijn betaalbaar, met een maximumprijs van 435.000 euro. Geïnteresseerde woongroepen worden uitgedaagd om ideeën te ontwikkelen die bijdragen aan verbinding in de wijk. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijke activiteiten te organiseren, voorzieningen te delen of initiatieven te starten die het contact met buurtbewoners stimuleren.

Op dinsdag 27 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. Woongroepen kunnen zich vanaf 26 november aanmelden om mee te doen aan het project. Na de selectie werken de groep, woningcorporatie Mooiland en andere partners samen verder aan de ontwikkeling van het woongebouw.

Het woonproject biedt volgens de gemeente Den Bosch een nieuwe stap in het toegankelijk maken van collectief wonen. Meer informatie is te vinden op de website van het project.