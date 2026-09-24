Meer flitsers in Den Bosch voor veiliger verkeer

Den Bosch krijgt meer flitsers om het verkeer veiliger te maken. Het gaat om flexflitsers tegen snelheidsovertredingen en focusflitsers tegen telefoongebruik achter het stuur. De gemeente heeft nieuwe locaties voorgesteld, die door het Openbaar Ministerie zijn goedgekeurd.

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In Den Bosch worden op nieuwe plekken flitsers geplaatst om de verkeersveiligheid te verbeteren. Flexflitsers controleren snelheidsovertredingen en focusflitsers richten zich op telefoongebruik tijdens het rijden. Deze flitsers wisselen van locatie en keren regelmatig terug naar dezelfde plek. De inzet is bedoeld om gevaarlijke situaties in het verkeer te voorkomen.

Vier nieuwe locaties voor flexflitsers

Flexflitsers zijn mobiele snelheidscamera’s die door het Openbaar Ministerie (OM) worden beheerd. Ze staan telkens ongeveer twee maanden op een locatie. In Den Bosch waren al vijf plekken waar deze flitsers konden worden ingezet: Rompertsebaan, Vughterweg, Sint Teunislaan, Burgemeester Godschalxstraat en Hervensebaan. Daar komen nu vier locaties bij: Koningsweg, Kooikersweg, Rietveldenweg en Van Grobbendoncklaan.

Het OM bepaalt waar en wanneer de flexflitsers worden geplaatst. Het aantal flexflitsers en locaties wordt uitgebreid, met als doel de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren.

Focusflitsers tegen telefoongebruik

Naast flexflitsers komen er ook focusflitsers op vier plekken in Den Bosch. Deze camera’s controleren of bestuurders een mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, wat verboden is. Afleiding door telefoongebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden. De focusflitsers worden op wisselende locaties geplaatst.

De goedgekeurde locaties voor focusflitsers zijn de Bruistensingel, Hintham, Maastrichtseweg en Vughterweg. Het OM heeft nog niet aangegeven wanneer deze flitsers worden geplaatst.

Samenwerken aan veiliger verkeer

De gemeente Den Bosch, politie en het OM werken samen om het verkeer veiliger te maken. Door de inzet van flex- en focusflitsers willen ze het aantal verkeersslachtoffers verminderen. De uitbreiding van flitslocaties sluit aan bij de landelijke doelstelling om gevaarlijke situaties in het verkeer terug te dringen.